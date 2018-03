Amy Bright fikk epidural da hun fødte sønnen Jacob med keisersnitt på et sykehus i Florida i 2003.

Noen måneder etter fikk den nå 41 år gamle kvinnen alvorlige smerter i ryggen. Disse smertene har seksbarnsmoren levd med i 14 år.

Fikk endelig svar

Hun har ifølge People.com fått en rekke smertestillende, muskelavslappende medisiner og andre tabletter som skulle hjelpe henne til å takle smertene.

Men i fjor tok hun en CT-scan. På bildene så man tydelig en 3 cm lang nål i Amys rygg. Den har forskyldt de store smertene, og har også gitt henne alvorlige nerveskader, slik at har hatt begrenset førlighet i hennes venstre legg og fot.

Sykehuset innrømmet at nålen må ha falt av under innsettingen av epidural i 2003. Nå hevder Amy Bright og hennes advokat Sean Cronin at sykehuset visste hva som skjedde den gang, men valgte å ikke gjøre noe med det.

Amy er bekymret for helsen og hvordan livet videre skal bli. Foto: Sean Cronin.

– Nålene er mellom ni og ti cm lange, og helsepersonell som setter disse injeksjonene er pliktige til å kontrollere at den er hel etter å ha satt sprøyta. De må ifølge våre eksperter ha visst at en del av den satt igjen, siden det manglet en så stor del, sier Cronin til People.

Kan ikke tas vekk

I dag kan ikke nålen fjernes, fordi det kan føre til lammelse i større område. Advokatens eksperter hevder imidlertid at dersom det hadde blitt gjort med en gang, er sannsynligheten for at smertene ikke ville oppstått vært stor.

Bildene fra CT-undersøkelsen viser tydelig den 3 cm lange nålen.

– Akkurat nå er det en konstant brennende smerte. Samtidig blir jeg bare svakere i beinet mitt. Jeg frykter at jeg ender opp i rullestol, sier Amy Bright. Hun sier at hun ikke orker å snakke om det hjemme, for å skjerme barna. Spesielt er det sårt for hennes yngste sønn at det var under fødselen moren ble skadet.

Sammen med advokaten planlegger nå 41-åringen å gå til sak mot sykehuset i Jacksonville.

Sykehuset har ikke ønsket å uttale seg i saken.