Millionæren David Matthews ble tirsdag siktet for voldtekt av en mindreårig i Frankrike i perioden mellom 1998 og 1999. Den angivelige voldtekten ble anmeldt i 2017, ifølge AFPs kilder.

Ifølge nyhetsbyrået ble Matthews avhørt av fransk politi tirsdag.

David Matthews nekter skyld etter siktelsen, ifølge britiske Mailonline.

Avisen The Sun skriver at påtalemyndigheten mener at Matthews skal ha begått voldtekten mens han var på ferie i Frankrike.

David Matthews er faren til James Matthews, som er gift med Pippa Middleton.

Pippa Middletons søster Kate er gift med Storbritannias prins William.

