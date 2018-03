Edvald Boasson Hagen er i storform og i godt humør før søndagens TV 2-sendte klassiker, Flandern rundt.

– Jeg er kapabel til å være med å kjempe om et bra resultat, håper jeg, sier han etter å ha tenkt litt.

– Men det var ikke spørsmålet. . .

– Nei, men det var svaret du fikk, sier han og ler.

I onsdagens generalprøve, Dvars Door Vlaanderen, var han med å kjempe om seieren, men han vil for all del unngå å snakke seg inn i favorittsjiktet.

– Jeg skal ikke skru forventningene i taket, men heller forsøke å overraske. Det er mitt mål, forteller Dimension Data-rytteren.

Fikk tilsendt påskeegg fra Norge

Over et påskeegg fylt med smågodt, som kona Marlen har sendt til ham fra Norge, møter vi ham til intervju i lagbussen som står parkert utenfor hotellet i Sint Niklaas. For ham består høytiden av sykkelritt og brostein - slik den alltid gjør.

– Jeg vet ikke hvordan det er å ha påske hjemme i Norge, for jeg er alltid her. Men det ser veldig fint ut på Instagram, sier han med et smil.

En 17. plass fra 2013 er hans beste resultat i Flandern Rundt. Selv om han har størst forventninger til neste helgs Paris-Roubaix, er han klar til å gi gass også i Flandern.

– Dette er et veldig tøft løp. Her er det masse bakker, brostein og en knallhard posisjonskamp. Jeg gleder meg til å kjøre dette løpet, og jeg føler at formkurven går riktig vei. Fjerdeplassen på onsdag var sur, men det ga likevel selvtillit å være med helt der fremme. Forhåpentligvis kan jeg være med å kjempe i teten også på søndag, forteller han.

– Hvorfor har du ikke lykkes helt i dette rittet før?

– Du skal være i god form og ha dagen. I tillegg må du være på riktig sted til riktig tid og unngå uhell. I dette rittet er det så mye som kan skje. Men jeg håper å en gang klare en topplassering, avsluttet den sympatiske rudsbygdingen.

Skadeforfulgt

Dimension Data har slitt med mange skader denne sesongen - noe klassikerlaget også lider under. Blant annet er ringreven Bernard Eisel - som ville vært en viktig hjelper for Boasson Hagen på søndag - ute.

– Vi kommer til å savne typer som «Bernie» Eisel. Men vi må gjøre vårt beste med de sju rytterne som stiller til start. Det er ikke sikkert så mange av dem kan hjelpe meg mot slutten, men da må de i stedet gjøre en jobb i starten av rittet. Så får jeg følge Sagan og Van Avermaet, og de andre favorittene etterhvert, sier han - som selv har hatt sitt å stri med denne vinteren.

30-åringen mistet en måned med trening på grunn av lungebetennelse og operasjon av galleblæren.

– Det har ikke vært den beste oppladningen, så da kan ikke folk ha store forventinger heller. Men jeg føler at det har gått i riktig retning, så jeg håper det stemmer på søndag også.

Rittet kan du følge på TV 2 eller TV 2 Sumo fra 10.00 søndag.