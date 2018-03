Se Flandern rundt på TV 2 og Sumo fra 10:00 søndag

Temaet er naturligvis, som i alle lagidretter, ikke nødvendigvis det mest lystbetonte å snakke om mindre enn 48 timer før et av sesongens store mål, men både Kristoff og lagkamerat Sven Erik Bystrøm er, tradisjon tro, forfriskende ærlige i møte med media.

Og begge er klare på at det ikke har vært godt nok.

– Tyngre enn forventet

– Det har sett ut som du har vært mye alene. Er du enig i det?

– Det er jeg veldig enig i, egentlig. Men sist (i Dwars door Vlaanderen, journ. anm.) var det Sven Erik som satt fremme, og ikke jeg, så om vi klarer å komme oss frem begge to, så er vi i alle fall to. Så får vi se om det er flere som klarer å heve seg litt. Vi har et ganske ungt lag. Marco Marcato har i tillegg vært syk, og Ben Swift har aldri syklet brosteinsritt før... Det har ikke vært supert lagmessig, men nå viser Sven Erik bedre takter. Og så får jeg satse på å komme meg frem også. Så satser vi på å ha to, kanskje, tre mann med, sier Kristoff, som før sesongen valgte å forlate Katusha til fordel for UAE - Team Emirates.

Et av lagene som ble vurdert, men til slutt vraket, var Astana - som tidvis har sett svært solide ut så langt i 2018.

– Er det nå du angrer på at du ikke valgte Astana, for eksempel?

– Det kan du si, men de slet jo med å betale lønn, så jeg vet ikke helt!

– Er det samhandling det går på? Kommunikasjon? Styrken til gutta?

– Det er litt av alt. Vi har ikke kjørt godt nok sammen. Vi ligger spredt for alle vinder. Og det har jo sammenheng med at vi ikke er sterke nok til å sitte sammen. Og da baller det på seg. Det henger sammen. Vi har nok ikke helt laget foreløpig til å prestere bra lagmessig, så det blir mer opp til meg selv å henge med. Det er tyngre enn jeg hadde forventet, men det er mulig. Det handler om å være i posisjon. Jeg må bare bruke litt mer krefter enn jeg er vant til for å få riktig posisjon inn i bakkene. Jeg er forberedt på det på søndag. Så får vi håpe kreftene holder helt inn.

Laget: uerfarent, lovende og seiersfattig

Trøsten til Kristoff får være at han har historien på sin side.

​Siden han debuterte i 2012, har han nemlig denne smått utrolige resultatrekken å vise til: 15 - 4 - 5 - 1 - 4 - 5.

Med seg på søndag får han nevnte Bystrøm, Milano-Sanremo-spesialist Ben Swift, unge og råsterke Oliviero Troia, Paris-Tours-vinner Marco Marcato, supertalentet Filippo Ganna, og raske Simone Consonni.

På papiret ikke noe dårlig lag, men laget er ungt og relativt uerfarent.

I tillegg har det bare blitt to seire på laget denne sesongen - og, ja, Kristoff stod for begge to.

– Det går litt tråere enn det har gjort før

– Har det vært en skuffende sesong så langt?

– Ja, litt, det vil jeg påstå. Både for min egen og lagets del. Og for meg og Alexander. Vi hadde kanskje håpet på en litt bedre start. Men sesongen er lang, så vi får bare se fremover, sier Bystrøm.

– Betyr «litt bedre start» flere seire, bedre støtte fra laget, eller hva går det på?

– Det er litt stang ut, så det er litt tilfeldigheter, men det er nok ikke bare det heller. Det er kanskje at de andre har blitt litt bedre også, at de har gjort noen smarte ting. Vi opplever litt motgang som lag. Det går litt tråere enn det har gjort før. Det må vi prøve å snu.

– Hvilket terningkast vil du gi laget?

– Vi har ikke det sterkeste laget her, så terningkastet vil ikke være bedre enn to eller tre. Men vi får gjøre det beste ut av det. Det går ikke an å bare si til folk på laget at de må være foran når de ikke klarer det. Da får vi prøve å være smarte, legge en taktikk deretter, og utnytte kreftene på best mulig måte, avslutter Bystrøm.