Siden overgangen til Nice i Ligue 1 har Mario Balotelli fått fotfeste i fotballkarrieren igjen.

Denne sesongen er det blitt 14 mål 19 ligakamper fra start, mens det forrige sesong ble 17 mål på 28 kamper.

Balotelli selv mener suksessen i Nice skyldes at han er blitt mer moden, og at den utsvevende livsstilen er forbi.

– Jeg er 27 år gammel og har to barn. Tiden for jenter er forbi, sier Balotelli i et intervju med Gazzetta dello Sport.

Raste mot landslagsvraking

Likevel fikk ikke 27-åringen plass i midlertidig landslagssjefs Luigi Di Biagios Italia-tropp mot Argentina og England.

En feil, mener spissen selv.

– Jeg håpte på å være med. Jeg mener jeg fortjener det, sier Balotelli i intervjuet.

Den tidligere Milan-, Manchester City- og Liverpool-spissen ble til privatlandskampene i mars vraket til fordel for Federico Chiesa og Patrick Cutrone.

En uttalelse fra Di Biagio om at Balotelli, som ikke har en eneste målgivende pasning denne sesongen, bidro for lite ellers, satte sinnene i kok i Balotelli-leiren.

– Vi er veldig skuffet over forklaringen som vi fikk offentlig. Vi snakket ikke med noen. Om Di Biagio mener at tall ikke betyr noe for en spiss, så er landslaget lukket for en spiller som Mario, sier agent Mino Raiola.

– En spiss er en spiller som scorer, og hvem er det som sier at de andre spillerne ikke vil ha ham? Er det spillerne eller trenerne som kontrollerer garderoben?

– Tøffere i Frankrike

I hjemlandet Italia forklares spissens suksess i Frankrike med at det er lettere å lykkes i Ligue 1 enn i Serie A. Det vil ikke spissen ha noe av.

– Det fysiske nivået her er ti ganger av det som det er i Serie A.

Balotellis kontrakt med Nice går ut etter sesongen, og spissen holder sine muligheter åpne for et klubbskifte.