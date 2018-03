Ifølge det amerikanske kjendisnettstedet TMZ har den kjente skuespilleren Arnold Schwarzenegger gjennomgått en akutt hjerteoperasjon.

Kilder opplyser til nettstedet at Schwarzenegger torsdag ble lagt inn på Cedars-Sinai-sykehuset i Los Angeles for et rutineinngrep, men at han utviklet komplikasjoner. Legene var imidlertid forberedt på at dette kunne skje, og bestemte seg raskt for å gjennomføre en akutt operasjon. Denne pågikk i flere timer, skriver TMZ.

Tilstanden hans skal nå være stabil.

Familien har så langt ikke kommentert saken, ifølge E! News.

Dette er ikke første gang den kjente skuespilleren gjennomgår en hjerteoperasjon. I 1997 byttet han en hjerteklaff på grunn av en medfødt hjertefeil. På denne tiden hadde han erkjent å ha brukt steroider da han gjorde karriere som bodybuilder.

– Steroider har ingenting å gjøre med dette. Dette er en medfødt tilstand som har vært i familien. Vi forventer en kort rehabilitering, sa hans talskvinne Catherine Olim til Los Angeles Times.

Arnold Schwartzenegger har tatt en rekke titler som bodybuilder, men ble for alvor kjent da han gjorde karriere som skuespiller i Hollywood. Aller mest kjent er han kanskje for sin rolle i Terminator-filmene.

Schwartzenegger har også gjort karriere som politiker, og var guvernør i den amerikanske delstaten California fra 2003 til 2011.