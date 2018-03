Crystal Palace-Liverpool fra kl. 13.00 på TV 2 Sport Premium og tv2sumo.no.

Til tross for null mål så langt: Joshua King er full av lovord om Norges nye Premier League-spiss Alexander Sørloth.

– Av alle spissene jeg har spilt med er han en av mine favoritter. Jeg tror jeg og han kan gjøre bra ting sammen for Norge, sier Joshua King på spørsmål fra TV 2.

Han påpeker at Norge har flere gode spisser, deriblant Ola Kamara som scoret hat trick mot Australia, men Sørloth har kvaliteter King setter stor pris på i en spissmakker.

– Alex er en sterk, sterk fyr. Han er bra på å holde ballen, og i link-spillet. Med tanke på størrelsen hans har han god teknikk og ballkontroll, forklarer King.

På landslaget ser han for seg å spille som spydspiss, med Sørloth litt bak ham.

– Bra fyr

Han tror overgangen til Premier League vil gavne både Crystal Palace-spissen selv, og ikke minst det norske landslaget – selv om Sørloth foreløpig står med smultring i målprotokollen.

– Han er ung, og jeg tror at å gå til Crystal Palace var bra for ham. Det er tøft å komme til en ny klubb i januar, men neste sesong med en forsesong, så vil han gjøre det bra. Jeg er glad for ham, og det er bra for Norges landslag med en spiss til i Premier League, sier King.

– Jeg kjenner ham og vet at han er en bra fyr som har beina godt plantet på jorden, så om han begynner å spille godt, så tror jeg karrieren hans vil ta av.

360 målløse minutter uten tellende scoring, i kombinasjon med fire strake tap. Det har ikke vært en drømmestart for trønderen i England.

– Man er spiss for en grunn, og det er at man er god til å score mål. Målsettingen er å få scoret et mål tidligst mulig, og at vi også vinner kamper. Vi er nødt til å begynne å vinne kamper, sier Sørloth til TV 2.

Kings stolteste øyeblikk

Lørdag kommer Liverpool på besøk til Selhurst Park. Da får Sørloth en ny sjanse – om han er skadefri.

Også Joshua King har kjent på motgang. Gjennom årene har det blitt mye skader, før det løsnet for ham i Bournemouth.

– Etter to år i Blackburn med Championship-fotball der det var mye ut og inn av laget og mye skader, er det å komme hit og vise at jeg er god nok for Premier League det jeg er mest stolt av, sier King.

– Jeg har alltid trodd på meg selv, men av og til trenger man en sjanse, det har manageren gitt meg. Jeg prøver å betale ham tilbake med å jobbe hardt hver dag.