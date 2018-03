TV 2 skrev torsdag om den tragiske bilulykken som har rystet USA denne uken.

Familien Hart var på vei sørover på Highway 1 i California, da bilen brått svingte inn på en avkjørsel langs motorveien, før den av ukjente årsaker fortsatte rett mot klippen. Bilen landet på taket og traff en stor stein.

De to adoptivforeldrene, Sarah og Jennifer Hart (38), ble funnet inne i bilen med setebeltene på.

Barna Markis (19), Jeremiah og Abigail (14) ble funnet i sjøen. De hadde trolig ikke på seg setebeltet.

Hannah (16), Devonte (15) og Sierra (12) er fortsatt savnet. Politiet går ut i fra at de også var i bilen, men sier ifølge CNN at det også er en mulighet for at de ikke var det.

Politiets teorier

Politiet står foreløpig uten spor i saken, og sheriff Tom Allmon i Mendocino Country, sier til CBS News at det ikke var noen bremsemerker ved klippen bilen havnet utenfor.

Nå jobber politiet ut fra flere teorier om hva som kan ha forårsaket den tragiske ulykken.

Problemer med bilens bremser, punkterte dekk eller dårlig vær- og veiforhold er faktorer som politiet tror kan være årsaken til at bilen havnet utfor klippen. Det skriver nyhetsbyrået AP.

Ubesvarte spørsmål

Like før familien forlot hjemmet sitt i Washington fredag i forrige uke, observerte naboer at barnevernet skal ha oppsøkt familiens hjem.

TRAGEDIE: Foreldrene, Sarah og Jennifer Hart, sammen med de seks adoptivbarna sine. Tre av barna og de to foreldrene er bekreftet døde, de tre andre barna er fortsatt savnet. Foto: Tristan Fortsch/KATU News via AP

I ettertid har politiet gjort søk i familiens hus, men de har foreløpig ikke funnet noe som tilsier ut ulykken var gjort med vilje.

Bilen ble oppdaget mandag denne uken, men politiet kan ikke fastslå nøyaktig når bilen havnet utfor klippen.

– Det er mye vi ikke vet om denne saken, mange av spørsmålene vi har vil nok heller ikke bli besvart, sier Sheriff Tom Allmann, ifølge det amerikanske nyhetsbyrået AP.

Rekonstruksjon

Eksperter sier til AP at en rekonstruksjon av ulykken vil gjøre det mulig å se blant annet hvor fort bilen kjørte. Bilen familien kjørte skal også ha hatt en «black box recorder», som vil kunne vise farten bilen hadde og bruk av bremser.

Etterforskere vil kunne regne ut bilens fart ut i fra hvor den landet, og hvor høyt fallet var.