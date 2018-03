Bodø/Glimt offentliggjør overgangen på sine nettsider, og han har skrevet under en treårskontrakt.

- Han er en allsidig spiller som har et bra ferdighetsregister. Han kan antagelig dekke flere posisjoner. Han kan spille hele midtbaneleddet og hele frontleddet, sier Aasmund Bjørkan.



Zinckernagel ankom Bodø onsdag. 23-åringen har de to siste sesongene spilt for Sønderjyske. Danskens overgangen til norsk fotball blir god butikk for superligaklubben.

Danske BT har kilder på at Bodø/Glimt punger ut 200.000 euro for den offensive midtbanespilleren. Det tilsvarer litt over 1,9 millioner kroner. Sønderjyske hentet Zinckernagel billig fra FC Helsingør i 2016.

– Vi har gitt Philip lov til å se etter muligheter i utlandet. Philip har over tid gitt uttrykk for at han vil prøve seg i utlandet, så vi har jobbet etter den planen. Nå har muligheten kommet, så får vi se om alt faller på plass, sier Sønderjyskes sportssjef Hans Jørgen Haysen til BT.

Bodø/Glimt er tilbake i Eliteserien etter en sesong i 1. divisjon.

