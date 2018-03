Se Crystal Palace-Liverpool lørdag fra 13.00 på TV 2 Sport Premium og TV 2 Sumo!

Det har i lang tid vært spekulasjoner rundt Liverpool-spiller Emre Cans framtid i klubben.

Den tyske midtbanestrategen har en kontrakt som løper ut til sommeren, men har valgt å legge forhandlingene på vent og konsentrere seg om sesonginnspurten med Merseyside-klubben.

Liverpool har gått ut og sagt at de har tilbudt Can en forlengelse, men at 24-åringen skal ha ønsket et forbedret tilbud for å signere. Storklubber som Juventus og Bayern München skal etter sigende være interessert i å knytte seg til tyskeren.

Siste nytt rundt kontraktsituasjonen var at Can skulle ha krevd rundt 200.000 pund (rundt 2,2 millioner norske kroner) i uka og bli den best betalte spilleren i klubben, men da gikk hovedpersonen selv ut på sin Instagram-profil og avkreftet at dette var sant.

Liverpool-manager Jürgen Klopp dro derimot fram en spøk rundt situasjonen som fikk journalistene i salen til å bryte ut i latter på fredagens pressekonferanse.

– Det var 250.000, sa tyskeren etterfulgt av det karakteristiske gliset som han har blitt kjent for i sin tid på Anfield.

– Situasjonen er helt åpen, og ingenting er avgjort. Vi er i samtaler med han og alt er bra for tiden, bortsett fra at han ikke har signert for oss.

Clyne i troppen

Liverpool skal på besøk til Selhurst Park og Crystal Palace i morgendagens møte i Premier League. Kampen er den første siden landslagspausen, hvor Liverpool-back Joe Gomez måtte ut med skade for sitt England. Klopp hadde derimot gode nyheter før lørdagens oppgjør.

– Gomez har ikke en like alvorlig skade som vi først trodde, men den er alvorlig nok til at han må være borte fra fotball i tre-fire uker. Godt er det at Nathaniel Clyne er med i troppen mot Palace, og er i god formen etter å spilt en kamp for U23-laget i landslagspausen, avsluttet Liverpools manager på fredagens pressekonferanse.

