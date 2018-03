Før ishockeykamper og mellom perioder handler det vanligvis om å fylle opp sine egne energilagre.

For kanadiske Serah Small var det imidlertid langt viktigere å gi datteren Elle (åtte uker) verdifull næring, da hun spilte kampen for Grovedale Vipers i helgen som var.

Siden hun hadde glemt brystpumpen hjemme tok 24-åringen datteren med seg i garderobet og ammet henne der, med fullt hockeyutstyr fra livet og ned.

Det hele ble foreviget av Smalls mor, Dena Lanktree, uten at datteren visste det.

– Jeg så bare på henne, og at hun satt der og ammet datteren sin. Jeg har aldri sett noe mer nydelig i hele mitt liv, sier Lanktree til Huffington Post.

Støtte og hets

Da hun så bildet bestemte Small seg for å dele bildet på sin Facebook-side, og da tok det helt av.

Det har strømmet inn med tusenvis av positive tilbakemeldinger, og saken er blitt slått opp i mange medier.

– Hjertet mitt er fylt av all støtten, skriver hun i en ny oppdatering.

– Det er vanskelig å forstå at noe så naturlig har skapt et slikt oppstyr. Alt jeg gjorde var noe millioner av mødre har gjort for meg, den eneste forskjellen var at en stolt bestemor tok et bilde for oss å sette pris på. Da jeg så bildet måtte jeg dele det.

– Pang så ble innboksen min fylt av journalister, støtteerklæringer og selvsagt hatere. Jeg er veldig heldig som har fantastiske venner og en familie som er så støttende. Selv om bildet mitt er gått viralt, så syns jeg ikke at jeg er noe forskjellig fra andre mødre. Mødre er fantastiske, og kroppene våre er fantastiske.

Men hun innrømmer at hun i utgangspunktet var skeptisk til å dele bildet.

– Jeg har vært så redd for å dele dette bildet som jeg elsker. Hvorfor? Fordi samfunnet har gjort bryster til noe seksuelt. Etter at jeg viste bildet til en ammekonsulent som har hjulpet Elle og meg, innså jeg at det ikke burde være noe å skamme seg over, men noe å være stolt av, sier Small.

Også ammekonsulenten har delt et av bildene på sin Facebook-konto.

– Helt normalt

Nå håper Small at bildet kan være med å ta bort litt av stigmaet rundt amming.

– Jeg håper jeg kan være med å normalisere det, fordi det burde vært noe som ses på som vakkert og normalt. Amming kan gjort når som helst, hvor som helst.

​Serah Small er en dedikert hockeyspiller, og har spilt siden hun var fire år, uten at det har skapt de store overskriftene.

Selv om hun sier nei til de fleste mediehenvendelsene er det en hun nok vil takke ja til...

– Nå venter jeg bare på at Ellen (DeGeneres journ. anm) skal ringe. Bare tuller, men egentlig ikke, skriver hun.