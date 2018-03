Treningsapp med 150 millioner brukere hacket

Det amerikanske selskapet Under Armour melder at de i mars ble oppmerksom på et sikkerhetsbrudd som skal ha skjedd i februar.

En ukjent part har sikret seg informasjon om det som trolig er 150 millioner brukere.

Mange nordmenn har også tatt i bruk den populære treningsappen.

– Den aktuelle informasjonen dreier seg ikke om personnummer, kortnummer eller andre dokumentnummer, dette er informasjon som håndteres separat, melder selskapet i en pressemelding.

Det som derimot er på avveie er brukernavn, e-post-kontorer samt passord, som er kryptert på en slik måte at det skal være umulig å tyde dem.

Kort tid etter at Under Armour ble kjent med sikkerhetsbruddet begynte de å varsle brukerne via appen og e-post.

Der anbefaler de blant annet brukerne sine å bytte passord og gir andre tips om hvordan de kan beskytte kontoen sin.