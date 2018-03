Fredag kjørte Øyvind Berg fra Hammerfest på riksvei 94 ved Kvalsund i Finnmark.

I bilen satt også samboeren og hans to år gamle datter.

Plutselig gikk et snøskred i fjellsiden over dem, og dundret nedover mot veien. Skredet var rundt 300 meter bredt, og kom i flere baner nedover fjellsiden.

– Vi kjørte inn i et skred, og så kom et nytt like bak oss. Det hele skjedde så fort at vi ikke rakk å reagere noe særlig før vi sto fast i skredet, sier Berg til TV 2.

Bilen til familien havnet på mirakuløst vis i en lomme mellom snømassene.

– I ettertid tenker jeg at vi hadde flaks med hvor vi havnet mellom skredene, sier han.

Det var iFinnmark som først omtalte saken.

– Skremmende

Bilen ble bare delvis truffet av snømassene, og ingen i bilen ble derfor skadet. 34-åringen forteller at det hele likevel var en skremmende opplevelse.

– Jeg står nå og forsøker å få bilen løs. Min samboer og vår to gamle datter, som også var med i bilen, er nå trygt hjemme, sier han.



Tore Nilsen kom kjørende til stedet få minutter etter at skredet hadde gått. Han var på vei fra Hammerfest til Tana da han så Øyvinds bil.

– Jeg så at han hadde vært veldig heldig. Hvis han hadde kommet bare litt før eller etter, så hadde skredet truffet siderutene på bilen, tror Nilsen.

Ettersom veien ble ufremkommelig etter skredet, måtte Nilsen snu og kjøre tilbake til Hammerfest.

– Det er verre for dem i bygdene i Øst-Finnmark som er helt isolerte. Men vi må tenke oss litt om her i byen også, det er stor snøskredfare og mye rar brøyting, sier han.

Fortsatt snøskredfare

Påskeuken har vært dels dramatisk for flere innbyggere i de to nordligste fylkene. Både i Troms og Finnmark har det flere dager vært faregrad 4 for snøskred, og flere veier har blitt stengt som følge av massive skred.

Skredene har også ført til at bygder har blitt isolert, ettersom innfartsårer har blitt stengt på grunn av snømassene. I Oldervik i Troms valgte flere innbyggere å evakuere etter et større snøskred torsdag, som førte til at strømforsyningen ble kuttet.

Fredag ble en snøscooterkjører tatt av snøskred i Tana. Torsdag døde en annen snøscooterfører da han ble tatt av skred i Troms.

