​I høst fikk Dele Alli knallhard kritikk da han filmet seg til straffe. Se situasjonen og diskusjonen i vinduet øverst!

Etter to gnistrende sesonger i Tottenham-trøyen, er midtbanejuvelen blitt kritisert denne sesongen – både for filming og prestasjonene på banen.

Da Gareth Southgate bare ga ham ett innhopp i landskampene, begynte britisk presse å spekulere på om Alli ikke engang kommer til å starte for England i VM.

Søndag fra 16.30: Se Chelsea – Tottenham på TV 2 Sport Premium eller Sumo!

Tottenhams manager mener Alli er blitt et offer for egen suksess.

– Unge spillere har opp- og nedturer. Noen ganger må du presse ham og være tøff med ham. Vi snakker ofte sammen, for alt handler om å hjelpe en veldig talentfull spiller – en engelsk spiller, sier Mauricio Pochettino til The Telegraph.

– Legger for mye press på unge spillere

Argentineren er klokkeklar på at Alli burde starte for landslaget, og mener det hjelper lite at bortesupporterne på Premier League-arenaer så ofte retter fokus mot 21-åringen.

– Jeg har full tiltro til ham fordi jeg kjenner ham – han er en fantastisk fyr, og en veldig god person. Men han er ung. Han er 21. Hvis du sammenligner ham med andre 21-åringer, så bor de fortsatt hjemme hos foreldrene sine, studerer og gjør dumme ting. Noen ganger forventer vi for mye, og legger for mye press på 21 år gamle spillere, mener manageren.

TV 2s fotballekspert Petter Myhre er enig med Pochettino, og påpeker at engelskmennene har en tendens til å bygge opp unge spillere.

– Så fort de har noen gode kamper, hauses dem opp som verdensstjerner. Det er sjeldent de har rett, men den rosen Alli har fått har jeg alltid støttet 100 prosent. Han har vært en klassespiller fra dag én i Tottenham, argumenterer Myhre.

Blant assist-kongene i ligaen

Der den tekniske midtbanespilleren ikke har levert scoringene han gjorde forrige sesong, har han blandet seg inn blant assist-kongene i ligaen.

Med ni målgivende er det bare Leroy Sané og Kevin De Bruyne som har stått bak flere mål. I tillegg er det bare Gabriel Jesus og Sané som har scoret flere blant spillerne som er født i 1996 eller senere.

Målgivende i Premier League 14 - Kevin De Bruyne 11 - Leroy Sané 9 - Dele Alli, Mohamed Salah, Paul Pogba og David Silva.

– Det sier litt om forventningene til spilleren når det klassifiseres som en middels sesong, og av noen som en svak sesong. Jeg er hundre prosent enig med Pochettino – at det svinger sånn er ikke unormalt, sier Myhre.

TV 2s fotballekspert er ikke i tvil om at Tottenham har en juvel i sine hender, og at Alli kommer til å slå knallhardt tilbake.

– Men om det kommer i løpet av sesongen eller neste sesong, vet man aldri. Pilen har pekt rett til værs siden han kom fra MK Dons, og han har bare tatt det ene steget etter det andre. At det varierer ser jeg på som helt naturlig, og jeg har kjempetro på at han kommer til å være en strålende spiller i mange sesonger, sier han.

PS: Tottenham har ikke vunnet en ligakamp på Stamford Bridge siden 1990. Søndag får Dele Alli og lagkameratene muligheten til å bryte marerittrekken når de besøker Chelsea. Kampen ser du på TV 2 Sport Premium eller Sumo fra 16.30!