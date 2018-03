Tidligere i uken rapporterte argentinske medier at Carlos Tévez hadde skadet seg mens han hadde fri fra Boca Juniors.

Klubben var angivelig rasende over at Tévez hadde skadet seg da han spilte fotball mens han besøkte broren i fengsel.

Nå benekter den argentinske spisstjernen historien.

– Jeg ville ikke vært en så stor idiot at jeg eksponerte meg selv for fare ved å besøke et fengsel, sier Tévez til TyC Sports, ifølge AS.

– At noen kommer med så mye pisspreik sårer meg og gjør meg sterkere, fordi jeg må fortsette å utvikle meg. Det er på tide å holde kjeft og levere alt på banen.

Skadet i treningsstudio

Det ble påstått at Tévez skadet seg mens han spilte fotball med de innsatte i høysikkerhetsfengselet i Cordoba-området. Selv hevder han at han pådro seg skaden mens han løftet vekter.

– Mens jeg trente på en maskin følte jeg en sterk smerte i leggen. Jeg brukte kinesio-teip og håpet at det skulle komme seg, men siden det ikke ble bedre tok vi en sjekk. Da så vi at jeg hadde pådratt meg en strekk, forklarer spisstjernen.

– Jeg vet ikke hvorfor folk ikke tror meg. Dersom jeg ikke ble skadet i treningsstudioet hadde jeg ikke vært så dum at jeg hadde sagt det. Noen begynner å spekulere om at det skjedde mens jeg spilte golf, eller i fengsel. Noen ganger aner man ikke om det er pisspreik eller ikke, men jeg sier alltid sannheten, uansett om det er politisk korrekt eller ikke.

Søkkrik

Ifølge rapportene er Tévez ute av spill i en måned. Han kom tilbake til Boca i januar, etter et år i Kina og Shanghai Shenhua.

Der tjente 34-åringen 330 millioner kroner i året, uten at han jobbet spesielt hardt for pengene.

– Med en gang jeg landet i Kina ønsket jeg å vende tilbake til Boca. Men det går fint, for jeg var egentlig bare på ferie i sju måneder, sa Tévez da han var tilbake i klubben i sitt hjerte.