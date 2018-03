Bakgrunnen for pågripelsen er at direktøren Julia Bogdanova ikke skal ha sørget for god nok brannsikkerhet på kjøpesenteret.

– Vår etterforskning viser at direktøren gjentatte ganger ble informert av sine underordnede om svakheter ved byggets brannsikkerhetssystem, heter det i en uttalelse fra den russiske etterforskningskomiteen, ifølge Reuters.

Bogdanova har ikke svart på henvendelser fra nyhetsbyrået.

64 mennesker døde i brannen forrige helg, som trolig startet i en kinosal på senteret. Hele 41 av de døde var barn. Brannen oppsto i en uke med skolefri i området, og kjøpesenteret skal derfor ha vært fullt av barn.

President Vladimir Putin har i etterkant av dødsbrannen rettet kritikk mot beskyttelsestiltak og sikkerhet ved kjøpesenteret. Flere er pågrepet i forbindelse med brannen, deriblant en ansatt ved kjøpesenteret. En sikkerhetsvakt som skal ha slått av brannalarmen, regnes som mistenkt i saken.

(NTB/TV 2)