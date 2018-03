Hun legger skiene på hyllen, men vil fortsatt bli å finne i nærheten av skiløypene.

Justyna Kowalczyk blir assisterende trener for det polske kvinnelandslaget i langrenn.

Det melder det polske skiforbundet på sine nettsider, først omtalt av VG.

Hovedtrener blir Aleksander Wierietielny, Kowalczyks trener gjennom mange år.

– Det var min idé, og jeg klarte å overtale treneren, skriver Kowalczyk på Twitter.

Tøff konkurrent

Kowalczyk kunngjorde under det polske mesterskapet at denne sesongen ville bli hennes siste.

Karrieren har vært på hell, og Pyeongchang-OL foregikk uten at det polske skiesset markerte seg spesielt.

Gjennom hennes tid som langrennsløper har imidlertid Kowalczyk vært en torn i siden for norske langrennsstjerner – og hun har vært Marit Bjørgen og cos argeste rival gjennom en årrekke.

Hun har vunnet verdenscupen fire ganger, seneste i 2012/2013, og har også vunnet Tour de Ski like mange ganger. Hun har også tatt to VM-gull og to OL-gull.

Dopingbråk

Den polske skiløperen har vært sterkt kritisk til den norske bruken av astma-medisin, og var også blant de sterkeste kritikerene til Therese Johaug etter leppekrem-saken der Johaug endte opp med 18 måneders utestengelse.

Spesielt reagerte hun på at kremen var merket med dopingadvarsel.

Kowalczyk ble i 2005 selv dopingutestengt i ett år for kortikosteroidet Dexamethasone.

Nå skal hun bidra til at flere polske langrennsløpere skal utfordre de norske stjernene.