En 27 år gammel mann ble drept og en annen ble skadd nær Khan Yunis sør i Gaza på fredag, sier en talsmann for palestinske helsemyndigheter.

Ifølge øyenvitner befant mannen seg på eiendommen sin da angrepet skjedde.

Fredag formiddag marsjerer tusenvis av palestinere i protest på Gazastripen nær den israelske grensen, ifølge nyhetsbyrået AFP.

Demonstrantene har samlet seg flere steder ved grensa, ifølge reportere for nyhetsbyrået AFP. Noen av dem befinner seg bare noen hundre meter unna det tungt bevoktede gjerdet mot Israel.

Over 50 mennesker er blitt skutt og såret, ifølge palestinske Røde Halvmåne. Helsedepartementet på Gazastripen opplyser at en 25 år gammel kvinne er skutt og drept øst for Jabalia.



Israelske skarpskyttere og stridsvogner er blitt utplassert ved grensa i forkant av demonstrasjonen. De israelske styrkene bruker tåregass for å drive demonstranter tilbake, melder AFP.

Nyhetsbyrået AP har publisert et bilde av en demonstrant som skal ha blitt skutt og såret av de israelske soldatene.

Demonstrasjonen var ventet, og kommer etter en periode der flere personer har dødd i voldelige opptøyer. 30. mars er en årlig merkedag for palestinere, for å minnes den samme datoen i 1976, da seks palestinere ble drept av israelske styrker under demonstrasjoner.

(TV 2/NTB)