Fredag morgen våknet et par på et hotellrom i Oslo – og oppdaget at de var blitt rundstjålet mens de sov.

– Vi kjenner ikke detaljene enda, men vår forståelse er at dette har skjedd mens de lå der og sov, sier operasjonsleder Steinar Hausvik i Oslo-politiet til TV 2.

Politiet ble kontaktet, og fant ved hjelp av mobil-sporing fram til en adresse i Oslo sentrum.

Der ble deler av tyvegodset funnet, og tre personer ble pågrepet.

– Vi jobber nå med å finne ut hvilken tilknytning disse personene har til saken, sier han.

Det ble også funnet annet tyvegods fra hotellet på adressen i Oslo. Det gjøres tekniske undersøkelser på stedet.

Politiet ønsker foreløpig ikke å opplyse om hvilket hotell det er snakk om.