Sjakkverdenen får en forsmak på VM-kampen mellom Magnus Carlsen og Fabiano Caruana allerede lørdag. De to møtes i første runde i Grenke Chess i Karlsruhe.



Caruana ble klar som Carlsens VM-motstander etter å ha vunnet kandidatturneringen i Berlin tirsdag. Torsdag ble det klart at de to møtes allerede i første runde i turneringen Grenke Chess Classic i tyske Karlsruhe.

Det er ikke noe nytt at de to møtes i åpningsrunden i en lukket turnering. Det skjedde både i St. Louis, London og Wijk aan Zee, og møtet i Karlsruhe blir det fjerde på rad der de to barker sammen i første runde.

Sjansen for at nettopp det skal skje, er 0,01 prosent ifølge Matt & Patt.

– Et merkelig utslag av tilfeldigheter. Det skjer av og til, sier turneringsleder og arrangør Hans Olav Lahlum til nettstedet.

Turneringen i Tyskland er den første i det som blir et hektisk program før VM for Carlsen. Ni dager etter avslutningen i Grenke Chess er det duket for Sjamkir Chess i Aserbajdsjan. Deretter står Norway Chess for tur 27. mai, før han reiser til Sveits for å delta i Biel Chess fra 21. juli.

Etter at det er over i Sveits, er det mer uvisst hvordan programmet til Magnus Carlsen blir seende ut fram til VM i London. VM-kampen mellom Carlsen og Caruana i London starter 9. november og varer til 28. november. Kampen spilles best av 12 kamper.

Mens Carlsen har fått god tid til å lade batteriene før turneringen i Tyskland, har Caruana liten tid til å hente seg inn. Amerikaneren spilte siste og avgjørende parti i kandidatturneringen så sent som tirsdag, og møter Carlsen i Karlsruhe allerede lørdag.

