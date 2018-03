Britton Hayes var på safari med en gruppe, da de kom tett på tre gepard-brødre på jakt i Tanzania.

– Vi la merke til at en av gepardene ble veldig nysgjerrig på bilen. Men det var for sent å kjøre av gårde, for vi ønsket ikke å forstyrre dyrene. Det er som regel da det går galt, sier Hayes til KOMO News.

Plutselig var den der

Gruppen fokuserte først på en annen gepard, da de plutselig la merke til geparden i baksetet.

– Mens vi alle så på geparden på panseret, hadde den andre klart å komme seg inn i baksetet på bilen. Geparden prøvde å lukte på oss for å finne ut om vi var en trussel eller ikke, sier Hayes.

Takker guiden

Nå takker den unge amerikaneren guiden sin for at han klarte å holde seg rolig.

– Han klarte å holde meg rolig, slik at jeg ikke fikk øyekontakt med geparden. På denne måten viste vi geparden at den kunne stole på oss, sier Hayes.

Til tross for at han klarte å holde roen, legger ikke Hayes skjul på at opplevelsen var noe av det skumleste han har opplevd.

Amerikaneren sier videre at han følte han måtte renske ut alle tanker han hadde hørt om rovdyr som geparder, og at han måtte gjøre alt i sin makt for å ikke virke redd.

– Geparder legger merke til om du blir redd, og da reagerer de etter det. Jeg ville være så rolig som mulig for å unngå en ulykke, sier Hayes til den amerikanske nyhetskanalen KOMO.