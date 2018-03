Se Zlatan-mottakelsen i vinduet øverst!

Snart er det gått ett år siden Zlatan Ibrahomovic skadet korsbåndet mot Anderlecht.

Han overrasket alle da han var tilbake i spill allerede i november, men klarte aldri å spille seg inn i José Mourinhos beste ellever.

President i LA Galaxy, Chris Klein, forteller til svenske Expressen at klubben har forsikret seg helsetilstanden til deres nye stjerne.

– Det er alltid en bekymring når noen har hatt en skade, men vi har gjort vår research. Vi har truffet legen hans, trenerne og ham selv – og han virker å være klar for spill, sier Klein til Expressen.

Kraftspissen har også vært gjennom undersøkelser med den amerikanske klubben, og klubbpresidenten opplyser at han har en ny undersøkelse foran seg.

– Vi kommer til å gjennomføre en når han lander. Men hittil ser det ut til å være greit, sier Klein, og følger opp:

– Nå er det bare til å akklimatisere seg til det nye laget og stedet. Men det er klart at forventningene er at han skal gjøre det bra og fortsette den fantastiske karrieren han har hatt.

Ifølge Aftonbladet deltar Zlatan på sin første trening med laget allerede i kveld – norsk tid – før han kan få debuten mot Los Angeles FC lørdag kveld.

Overfor avisen legger ikke presidenten skjul på at det er en enorm signering for klubben.

– Det er stort. Zlatan er en av verdens største spillere, og et av de største navnene. Vi er veldig stolte over at han vil spille her. Men den store testen hans kommer på banen. Han har bygget opp hele karrieren på å vinne titler, og vi håper han kan gjøre det hos oss også, siteres Klein av Aftonbladet.