Venstrebacken har fått unngjelde denne sesongen, og har måttet tåle å bli kritisert offentlig av José Mourinho.

Da Shaw ble byttet ut til pause i FA-cupseieren over Brighton, skal han ha blitt sint og rettet følgende spørsmål mot manageren foran alle lagkameratene:

– Hvorfor hakker du alltid på meg?

Det skriver den britiske tabloidavisen Daily Mail.

Mourinho responderte da ved å kritisere Shaws opptreden defensivt. Ordvekslingen skal ha vært så høylydt at den kunne høres utenfor garderoben, skriver avisen.

Etter Manchester United snudde kampen mot Crystal Palace – om lag to uker tidligere – skal den første konfrontasjonen ha funnet sted.

Shaw ble byttet inn i det 67. minutt i kampen, og oppsøkte etterpå Mourinho fordi han var bekymret for å ikke komme med i Englands VM-tropp på grunn av mangel på spilletid. Det ble ikke tatt godt imot av Mourinho, som responderte med å bli sint på venstrebacken.

Bakgrunnen til Mourinhos frustrasjon, ifølge avisen, at Shaw ikke følger managerens instruksjoner. Portugiseren ønsker at venstrebacken først og fremst skal konsentrere seg om forsvarsspillet.

Shaw ble regnet som et av verdens største talenter, men har ikke slått til på Old Trafford. Denne sesongen har han bare spilt sju ligakamper for de røde djevlene, og har en kontrakt som går ut ved sesongslutt.

