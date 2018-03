Skjærtorsdag var åtte år gamle Benjamin på vei til Drammensbadet samen med kusinen Chanelle og onkelen Daniel.

Bare noen meter før innkjørselen skjedde en hendelse med en bil involvert.

Hendelsesforløpet er uklart, og onkelen gikk på andre siden av veien, men kvinnen som førte bilen stoppet, kom ut av bilen og virket svært fortvilet.

– Jeg prøvde å roe henne ned, mens datteren min trøstet gutten. Hun var helt fra seg og situasjonen var kaotisk, forteller onkelen.

Stakk av

På et tidspunkt satte kvinnen seg bak rattet på bilen sin igjen og kjørte vekk.

Onkelen trodde hun bare skulle flytte bilen, og fikk verken tatt skiltnummer eller navnet hennes før hun forsvant.

Politiet gikk torsdag kveld ut med en oppfordring til kvinnen om å melde seg.

Det gjorde hun, ved 23.30-tiden torsdag.

– Hun ringte inn og oppga navn, hun skal komme inn for å avgi en forklaring fredag, sier operasjonsleder Trond Egil Groth til TV 2 fredag formiddag.

– Vi er glad for at hun har meldt seg. Så vidt jeg oppfattet situasjonen stoppet hun for å hjelpe gutten, så det var ikke sånn at hun bare stakk av, men det er likevel omstendigheter vi ønsker å se litt nærmere på, sier han.

– Trist

Benjamins mamma fortalte TV 2 torsdag at hun syntes hele hendelsen var trist.

– Kvinnen fikk nok sjokk, og der var sikkert derfor hun stakk av. Men det er jo ikke en bra ting å gjøre, sier hun.

Det var ingen voksne som så selve hendelsen, men bilen skal ikke ha kjørt opp på fortauet der Benjamin gikk, og han skal heller ikke ha havnet under bilen.

Det var glatt på stedet, så onkelen mener Benjamin kan ha falt utover mot bilen.