Det var under 16-delsfinalen i Europaligaen mellom Atalanta og Borussia Dortmund at hendelsen oppstod.

Dortmund avanserte til neste runde etter 4-3 sammenlagt, men det kom i ettertid fram at Dortmund-spiss Michy Batshuayi hadde blitt utsatt for rasistiske uttrykk og apelyder underveis i oppgjøret.

UEFA bestemte da å starte en etterforskning for å komme til bunns i saken, men torsdag kom beskjeden om at forbundet nå har droppet anklagene mot Atalanta-supporterne.

« Its just monkey noise who cares ? » 😂😂😂 2018 guys ... — Michy Batshuayi (@mbatshuayi) March 29, 2018

Dette fikk naturligvis hovedpersonen selv til å reagere sterkt, og belgieren ga uttrykk for dette på sin egen Twitter-profil:

– LOL. Det må bare ha vært noe jeg har innbilt meg. Det er apelyder, hvem bryr seg? Det er 2018 folkens, skrev 24-åringen med en tydelig ironisk tone på sin profil torsdag.

Batshuayi la også ut tidligere denne måneden et bildet som viser hvordan fans i ettertid har sent rasistiske meldinger til hans på Twitter-profil. Han scoret også i begge oppgjørene og var en av hovedfaktorene til at Dortmund tok seg videre, men røk ut i den påfølgende 8-delsfinalen mot Red Bull Salzburg.

Både Atalanta og Dortmund fikk bøtter på drøyt 320.000 norske kroner etter bråket og fyrverkeriene som ble sendt opp både før og under kampen i Italia. Det er heller ikke første gang at den italienske klubben har fått rasistiske anklager mot seg. De ble også bøtelagt for omlag fire år siden da de kastet en banan mot daværende AC Milan-spilelr Kevin Constant, og ble den gangen bøtelagt for hendelsen.