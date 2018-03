Kitty og jeg har hatt en prat. Starten på turen var preget av motvind og gnagsår. Vi ble rett og slett litt motløse. Vi kom etter skjema og vurderte alvorlig å bryte turen ved Riksvei 7 på Hardangervidda. Da hadde vi gjennomført over halvparten og vi kunne ha fått en buss hjem til 2. påskedag.

Men nå har vi studert kartet. Vi behøver kanskje ikke gå over hele Hardangervidda til Haukeli? Hvis vi kutter litt ned på turen, vrir østover og går ned til Mogen og Møsvann, kan vi rekke å være i Oslo 3. eller helst onsdag 4 april. Det er en mulighet.

Langfredag går vi til Krækkja. En relativ lang tur på 22 km, men den er uten de lange store stigningene. Og så ser vi om gnagsårbandasjen holder. Hvis alt er bra på Krækkja, går vi videre til Mogen. Det er et slags kompromiss mellom å gi seg halvveis, eller å fullføre med stil. Vi er begge to mest interessert i det siste.

Og jeg må fortelle historien om gnagsårplasteret. Da vi kom til Geiterygghytta klaget jeg over såret jeg hadde på foten.

– Men det fikser Maren, sa vertskapet på hytta.

Det viste seg nemlig at politistudent Maren, som jobbet på Geiterygghytta, hadde erfaringer med gnagsår. Hun tok for seg foten min og bygde opp et slags platå rundt såret med en pustende spesialtape. Så la hun et lokk av gasbind forsiktig over såret, og festet det med mer spesialtape. Dermed var såret beskyttet mot gnagende sokker og sko. Og såret fikk luft og mulighet til å gro.

I dag har det funket fantastisk bra. Ingen smerter, men jeg merker at det er noe der sånn at jeg trår litt forsiktig. Men hvis det funker like bra i fortsettelsen klarer vi turen. Takket være Maren på Geiteryggen. Det er Kitty og jeg enige om.