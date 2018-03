Dobbeltsignering for Odd

SIGNERT: Birk Risa (t.h) har signert en fire år lang kontrakt med Odd Grenland, og til venstre ser man lagkamerat på U21-landslaget Morten Thorsby. Foto: Pedersen, Terje

Odd bekreftet på sine egne hjemmesider sent torsdag kveld at Vebjørn Hoff og Birk Risa er klare for klubben.