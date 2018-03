For en uke siden ble Zlatans overgang til MLS-fotballen bekreftet. Svensken fikk grønt lys av Manchester United til å avslutte kontrakten noen måneder før tiden.

Expressen har tatt en prat med både Kamara og Skjelvik i oppladningen til Zlatan Ibrahimovics ankomst.

– Det er jo litt Zlatan-feber i LA, så jeg gleder meg veldig. Det er en legende som kommer over, sier Kamara i et videointervju med den svenske storavisen.

– Fantastisk spiller

Skjelvik sier han ikke har hatt noen relasjon til veteranspissen tidligere.

– Men jeg har fulgt hans karriere hele veien. Det er en fantastisk spiller og en fantastisk person, så det blir kult å få han med på laget, sier forsvarsspilleren.

– Det blir fint å få inn en ny skandinav, slik at vi kan prate litt mer morsmål enn vi gjør nå. Det blir bra, legger Skjelvik til.

Spisspar?

Norges landslagssjef Lars Lagerbäck ga nylig uttrykk for at han håper å få se Kamara som Zlatans spissmakker.

– Jeg tror de kan bli et godt spisspar, men det avhenger av hvordan Galaxy vil spille. I de kampene jeg har sett har de spilt med bare en spiss, sa Lagerbäck, som helst ser klubben bruke en duo på topp.

– Om Zlatan er frisk så vil han og Ola være et veldig interessant spisspar.

Kamara scoret hattrick da Norge slo Australia 4-1 for en drøy uke siden.

LA Galaxys neste kamp er derbyet mot Los Angeles FC lørdag kveld norsk tid.

Kan spille til helgen

Zlatan er ventet å lande i Los Angeles på fredag, og Galaxy-trener Sigi Schmid vil ikke avkrefte muligheten til å se svensken i lørdagens LA-derby mot Los Angeles FC.

– Vi prater om Zlatan Ibrahimovic, ikke om et normalt og dødelig person. Jeg vil tro at han mener det sammen. Han er et konkurransemenneske. Han elsker det og elsker utfordringene. Spør du om han er klar for 90 minutter , så er svaret nei. Men det er trolig at han kommer til å spille en rolle i kampen, sa Schmid til Mlssoccer.com

