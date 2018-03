Skjærtorsdag hadde Benjamin (8) besøk i Drammen av kusinen Chanelle (9) og onkel Daniel fra Oslo. De tre skulle dra på Drammensbadet, som ligger i gangavstand fra guttens hjem.

Men bare noen meter før innkjørselen skjedde ulykken, hvor en bil var involvert.

– Akkurat da gikk de to barna på fortauet, mens jeg gikk på andre siden av veien. Jeg så derfor ikke selve hendelsen. Men datteren min ropte at Benjamin var blitt påkjørt, forteller onkelen til TV 2.

Han løp bort til stedet, og kunne heldigvis raskt konstatere at den gråtende gutten ikke var alvorlig skadet.

Kjørte fra stedet

Kvinnen som kjørte bilen hadde stanset og gått ut av bilen. Hun var fortvilet.

– Jeg prøvde å roe henne ned, mens datteren min trøstet gutten. Hun var helt fra seg og situasjonen var kaotisk, forteller onkelen.

Samtidig hadde det stoppet flere andre biler ved stedet.

– Kvinnen, som var alene i bilen, sa at hun skulle flytte seg unna kjørebanen. Men så kjørte hun bare av gårde, forteller onkelen. Han tok ikke registreringsnummeret, fordi han ikke skjønte hva som skjedde før det var for sent.

En av de som hadde kommet til stedet, forsto hva som skjedde og ringte politiet. De kom til stedet sammen med ambulanse bare noen minutter senere.

Gutten ble kjørt til legevakt. Her ble det konstatert at han hadde brukket beinet på to steder. Onkelen forteller at han var redd med en gang etter hendelsen, men torsdag kveld går det bra med ham.

Han sier at han fortsatt ikke har full oversikt over hvordan Benjamin ble skadet. Det var is på fortauet, og Benjamin kan ha sklidd ut mot veibanen. Han så ikke at bilen på noe tidspunkt var oppå fortauet, og Benjamin var heller ikke under bilen.

– Trist hendelse

Benjamins mamma forteller at hun synes det er trist det som skjedde.

– Kvinnen fikk nok sjokk, og der var sikkert derfor hun stakk av. Men det er jo ikke en bra ting å gjøre, sier hun.

Moren sier hun gjerne vil høre hvorfor kvinnen stakk fra stedet.

– Jeg håper hun melder seg for politiet. Heldigvis går det bra med Benjamin.

Politiet i Søndre Buskerud bekrefter kl 20 torsdag kveld at de fortsatt ikke har hørt fra kvinnen.

– Det er mulig at hun ikke helt forsto hva som hadde skjedd. Men hun forlot ulykkesstedet uten å oppgi navn eller kontaktinformasjon, og vi ønsker at hun tar kontakt med oss, sier operasjonsleder i Søndre Buskerud politidistrikt, Tore Nuven til TV 2.

– Vi ser etter en sort eldre bil, mulig Toyota Rav.

Personer som var vitner til hendelsen, bes ta kontakt med politiet på 02800.