Jose Mourinho har måtte tåle mengder kritikk den siste tiden.

Den siste tids prestasjoner har skapt frustrasjon blant United-fansen, men det er spesielt intervjuene Mourinho har gitt etter kampene som har fått folk til å reagere voldsomt.

Det har vært nok av eksempler på utblåsninger mot blant annet venstreback Luke Shaw, som også sjokkerte lagkameratene og ble stemplet som mobbing.

Nå har den portugisiske manageren vært et par dager hjemme i Portugal på en liten ferie, og har i følge britiske The Sun kalt inn til oppvaskmøte når spillerne er tilbake fra landslagsoppdrag.

– Trenerteamet har forventet at Jose skal samle hele troppen på Carrington. Det er et par spillere som nå forventer at manageren forklarer sine siste utsagn i media, og det kan bli en meget spennende dag, skal en kilde ha sagt til The Sun.

Det har også vært store spekulasjoner rundt en isfront mellom Mourinho og United-stjerne Paul Pogba, og at franskmannen kan være på vei bort fra klubben. Nå tiden får vise om Mourinho kan få tilbake tilliten hos sine spillere, og da spesielt Pogba.