I et intervju med det amerikanske TV-programmet 60 Minutes søndag fortalte pornostjernen Stormy Daniels at hun hadde ubeskyttet samleie med Donald Trump en gang i 2006. Dette skjedde, ifølge 39 år gamle Daniels, i hotellsuiten til Trump.

Da var Trump allerede gift med USAs nåværende førstedame, Melania Trump. De giftet seg i 2005.

Fryktet for sikkerheten

Presidenten nekter for disse anklagene, og gjennom sin advokat Michael Cohen krever han 20 millioner amerikanske dollar fordi han mener pornostjernen brøt en avtale fra 2016.

Da skrev Daniels under på en avtale om at hun ikke skulle snakke om sitt påståtte forhold til presidenten og fikk utbetalt nærmere en million kroner fra advokat Cohen for dette. Hun sier hun skrev under på avtalen fordi hun fryktet for sikkerheten til familien sin. Hun hevder også at hun i 2011 forsøkte å selge historien, ble hun truet til taushet.

Det er knyttet spenning til hvordan Melania har taklet opplysningene om pornostjernens forhold til ektemannen.

– Vil bare vekk

Hennes talskvinne, Stephanie Grisham, publiserte denne uken en pressemelding, hvor det understrekes at 47 år gamle Melania nå «er fullt fokusert på å være mor, og å kose seg med påskeferie i Florida, mens hun jobber med fremtidige prosjekter.»

Men ifølge US Weekly forteller en person nær Melania at hun har det forferdelig nå og er skrekkslagen over det fokuset på henne og mannen. «Det er en vanskelig tid for henne», skal kilden ha sagt. Ifølge en annen person i førstedamens omgangskrets er Melania svært ulykkelig nå, og skulle gjerne ha kommet seg unna Donald og bare vært sammen med sønnen.

Det hvite hus har gjentatte ganger nektet for at Donald Trump har vært utro, og i en pressemelding lød det at «presidenten sterkt, klart og tydelig har avvist disse påstandene.»