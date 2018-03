De drepte er, ifølge amerikanske medier, to foreldre og deres tre barn. Politiet har grunn til å tro at alle de seks barna var i bilen som kjørte utfor klippen.

Spesialetterforskere har undersøkt området hvor bilen kjørte utfor, men står foreløpig uten spor på hvorfor ulykken har oppstått.

– Ingen bremsemerker

Sheriff i Mendocino County, Tom Allmon, sier ifølge CBS News at det ikke var noen bremsemerker ved klippen.

Allman sier imidlertid at de ikke har noen grunn til å tro at ulykken var med vilje. En forbipasserende meldte om hendelsen, men politiet er usikre på når bilen stupte ned i havet.

– En hel familie har forsvunnet og omkommet, det er en tragedie, sier Allman til CBS.

Tre barn savnet

Ifølge KOIN-TV, så er det 15 år gamle Devonte, 16 år gamle Hannah og 12 år gamle Sierra Hart som er savnet.

Politiet leter nå med store styrker etter de tre barna. Søkene blir gjort i havet, i nærheten av ulykkesstedet. The U.S Coast Goard er på stedet med redningsbåter, the California Highway Patrol bruker både fly og helikopter i håp om å finne barna.

Paret som er omkommet, Sarah og Jennifer Hart, begge 38 år gamle, har seks adopterte barn og flyttet nylig til Woodland i Washington.

VIRALT: Dette bildet av 15 år gamle Devonte Hart gikk viralt etter en protest i Portland i 2014 i solidaritet med opptøyene i Ferguson. Foto: Johnny Huu Nguyen via AP, File

Et bilde av 15 år gamle Devonte gikk viralt, da han ga en klem til en politibetjent under en protest i Portland.

Ukjent årsak

I en rapport skriver the highway patrol at en bil skal ha kjørt sørover på Highway 1 mandag, da den brått svingte inn på en avkjørsel langs motorveien, før den av ukjente årsaker skal ha fortsatt rett mot klippen. Bilen landet på taket og traff en stor stein.

Naboer forteller til KOIN-TV at familien skal ha hatt en disputt med barnevernet et par dager før ulykken, og at de kort tid etter dette forlot boligen i all hast. Familien skal også tidligere hatt en historie med det amerikanske barnevernet.

Politiet har i ettertid besøkt leiligheten, og har ikke funnet noen tydelige tegn på trøbbel eller vold.