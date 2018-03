Forrige fredag kom meldingen om at en Molde-spiller er tiltalt for voldtekt.

Etter at tiltalen ble kjent i uttalte Molde-direktør Øystein Neerland til TV 2 at de ville vurdere hvordan de skulle håndtere situasjonen.

Nå har de tatt valget om ikke å suspendere spilleren, skriver Romsdals Budstikke.

– Som kjent har en av MFKs spillere nylig blitt tiltalt i en straffesak. MFK er i den forbindelse gjort kjent med at spilleren og fornærmede har ulike versjoner av hendelsesforløpet. Spilleren mener at han ikke har gjort noe straffbart. Det tilligger ikke MFK som fotballklubb å ta stilling til hendelsesforløpet, og det tilligger ikke MFK å felle dom i saken. Det er det rettsapparatet som skal gjøre. MFK vil på denne bakgrunn avvente domstolens behandling av saken, før det vurderes om hendelsen skal få betydning for spillerens tilknytning til MFK. Spilleren vil møte på jobb og dermed også være aktuell for laget fremover, uttaler Molde-direktør Øystein Neerland til Romsdals Budstikke.

Kvinnens advokat sier til NRK at klienten hennes er mest opptatt av selve saken.

– Så får det være opp til Molde å leve med den avgjørelsen og de vurderingene de gjør. Fakta er i alle fall at det foreligger en tiltale, sier Mette Ekroll Nyland til NRK.

Romsdal tingrett har som mål å beramme straffesaker innen tre måneder etter at de er meldt inn. Statsadvokaten vurderer å be om lukkede dører og vil derfor ikke utlevere tiltalen.

– Min klient er overrasket over at det er tatt ut tiltale. Han ser frem til å forklare seg og erkjenner ingen straffskyld, sa advokat Øyvind Panzer Iversen til TV 2.