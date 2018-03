Ulykken skal ha skjedd ved innkjøringen til Drammensbadet.

Politiet har ikke fått kontakt med føreren av bilen.

På Twitter skriver politiet i Søndre Buskerud at de etterlyser en sort eldre bil, mulig en Toyota Rav.

Den skadde gutten blir kjørt til legevakten for undersøkelser. Operasjonsleder i Søndre Buskerud politidistrikt, Andre Kråkenes sier til TV 2 at gutten skal ha skader i et ben. Omfanget er foreløpig uklart.

Kråkenes sier videre at de etterlyser en kvinnelig bilfører som ble observert kjørende fra stedet like etter ulykken oppsto.

Operasjonslederen bekrefter at det skal ha vært flere vitner til ulykken, og de oppfordres nå til å ta kontakt med politiet.