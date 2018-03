Se Flandern rundt på TV 2 og Sumo fra 10:00 søndag!

Alexander Kristoffs resultater de siste ukene gir kanskje ikke grunn til de aller største forhåpningene før søndagens Flandern rundt, men få i sykkelmiljøet vil, kloke av skade, avskrive 30-åringen før påskens vakreste eventyr.

Ingen aktive syklister er nemlig like pålitelige når det gjelder som mest.

Kristoff foran Valverde og Sagan

Det er tallenes klare tale.

Ser man på det som i sykkelmiljøet blir kalt «Monumentene», altså de fem største endagsrittene, er det nemlig ingen som like ofte er med helt der fremme.

På de 16 siste gangene Kristoff har stilt til start i et «Monument», har han endt opp blant de ti beste hele 13 ganger - senest med en fjerdeplass i Milano-Sanremo for to uker siden.

For å sette Kristoffs imponerende stabilitet i kontekst ba vi den irske statistikkguruen Cillian Kelly om hjelp.

Ifølge Kelly er det syv aktive ryttere som har 10 eller flere plasseringer blant de ti beste i «Monumentene»: Davide Rebellin (17), Philippe Gilbert (17), Kristoff (13), Greg Van Avermaet (12), Alejandro Valverde (12 - senere nedjustert til 11 pga dopingdom), Peter Sagan (11), og Filippo Pozzato (11).

Topp 10-plasseringer i «Monumentene» per deltagelse 81.25% Alexander Kristoff (Norge) 66.66% Alejandro Valverde (Spania) 61.1% Peter Sagan (Slovakia) 40.4% Davide Rebellin (Italia) 39.5% Philippe Gilbert (Belgia) 34.3% Greg van Avermaet (Belgia) 26.8% Filippo Pozzato (Italia)

Selskapet er celebert - mildt sagt.

Men ser man så på hvor mange ganger rytterne har blitt topp 10 per deltagelse, etter å ha oppnådd sin første topp 10-plassering, får man oversikten til høyre.

I enklere ordelag: siden Kristoff slo gjennom med en åttendeplass i Milano-Sanremo i 2013, har ingen vært i nærheten av hans stabilitet i verdens tøffeste ritt. Han har vært topp 10 i over 80 prosent av rittene han har startet.

Vi spurte en av de som kjenner Kristoff best, Sven Erik Bystrøm, om hva som er så spesielt med lagkompisen.

TOPPRESULTATER: Her er Kristoffs resultater i de fem største endagsrittene. Skjermdump: www.procyclingstats.com

– Slik jeg kjenner ham, så har han alltid noe ekstra i seg når det er ekstra viktig. Folk hadde nesten avskrevet ham før VM i Bergen i fjor, og så kommer han tilbake med en andreplass i en ganske hard løype. Og det var sterke folk der fremme. Man kan aldri avskrive ham. Jeg har trent med ham i uken før vi dro til Belgia, så jeg vet at han er i god form. Det er ikke bena det står på. Det er småting. Litt stang ut, forteller han til TV 2.

– UAE virker ikke til å vite hva de gjør på

Kelly, mannen bak statistikken, har følgende teori:

– Jeg tror ikke han er undervurdert. Jeg tror hans oppsiktsvekkende stabilitet handler om hvor briljant han er individuelt. Men lagene hans er kanskje grunnen til at han ikke har gjort flere av disse topp 10-plasseringene om til seire, sier han, og utdyper:

– Han fikk et fantastisk opptrekk, et nesten syv kilometer langt opptrekk, av Luca Paolini da han vant Milano-Sanremo i 2014. Men siden han la opp, har Katusha sett ganske tynne ut i klassikerne. Dårligere enn Quick Step-Floors, Lotto Soudal og BMC, og kanskje svakere enn Astana, Trek og EF Education First-Drapac også. Og Kristoff virker ofte til å være i gruppe nummer to. I nærheten, men akkurat ikke nær nok til å vinne. Å så til UAE har heller ikkje hjulpet mye. Det virker som et lag som ikke vet hva de gjør på eller hva de er tilstede for. Alle vet hva Kristoff er kapabel til. Han er sterk nok til å ta seg til en finale i klassikerne, men han mangler lagkamerater i enkelte situasjoner.

Like «få» seire som for fire år siden

Resultatene i Flandern rundt er spesielt imponerende.

​Siden han debuterte i 2012, har han denne resultatrekken å vise til: 15 - 4 - 5 - 1 - 4 - 5.

Evnen han har til å takle Flandern rundt-løypa er med andre ord upåklagelig.

Formen og resultatene er dog ikke det samme.

UAE - Team Emirates-rytteren har varmet opp med tre ritt på belgisk jord. Det endte med en 40.plass i E3 Harelbeke, en 25.plass i Gent-Wevelgem, og en 76.plass i onsdagens Dwars door Vlaanderen.

Totalt står han bokført med to seire i 2018 - én etappe i Tour of Oman, én i Abu Dhabi Tour. Man må tilbake til 2014 for å finne sist Kristoff «bare» vant to ritt før Flandern rundt.

– Det ser litt mørkt ut

Inngangen til Flandern rundt kunne altså ha vært betydelig bedre.

Det er også Kristoff fullstendig klar over.

– Jeg ble litt forkjølet før Gent-Wevelgem. Jeg gravde kanskje litt vel dypt med de to Astana-rytterne (som lå i en gruppe bak lederne, journ.anm). Jeg ville ikke bli mer syk på onsdag, så jeg kledde meg veldig godt. Jeg frøs jo ikke, men det ble desto tyngre med mange regnjakker og greier i bakkene. Jeg følte jeg var et stykke unna der. Jeg var ikke i nærheten av å henge med. Så jeg hadde ikke noen god følelse på onsdag. Jeg håper på en bedre følelse på søndag. Nesen og forkjølelsen begynner å komme seg. Det er litt snørr, men det er i alle fall ikke gult lenger, så det begynner å komme seg, sier han.

– Du er alltid «der oppe» i Flandern. Har du håp om å forlenge den resultatrekken på søndag, eller innser du at oppkjøringen har vært litt halvveis?

– Akkurat for øyeblikket ser det litt mørkt ut, men jeg vet at jeg var en mye dårligere rytter i 2013, da jeg ble nummer 15. Så om jeg klarte å bli nummer 15 da, har jeg fortsatt tro på at jeg skal klare minst like bra nå. Jeg har vært blant de fem beste siden 2014, så jeg håper å fortsette med det - og helst klare podiet. Det har jeg bare klart én gang. Så får vi se om det går. Jeg kjørte greit i Milano-Sanremo og ble nummer fire. Det har vært dårlig nå i de tre siste løpene, så vi får se om jeg klarer å snu den trenden.