Det melder Aftenbladet.

Stavanger-avisen skriver at Start i utgangspunktet ønsket seg Kasper Skaanes, men at Bringaker blir den offensive forsterkningen klubben følte de trengte.

Fornøyd med overgangssummen

Overgangssummen skal ligge på mellom 1 og 1,5 millioner kroner, et beløp Viking-trener Bjarne Berntsen sier seg godt fornøyd med.

– Vi har såpass mange i den posisjonen at vi fant det forsvarlig å la Bringaker gå. I tillegg er det ikke å legge skjul på at vi har fått til en god avtale med Start, sier Berntsen til Aftenbladet.

At spilleren var på utgående kontrakt var også en medvirkende faktor, opplyser treneren.

TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen mener Viking har gjort en god avtale, samtidig som han påpeker at norske spillere pleier å være dyre.

– Med tanke på at han bare hadde kontrakt ut året, var det nok relativt enkelt for Viking å selge når de fikk dette tilbudet. Han er fortsatt en ung spiller som kan utvikle seg, og det må han også gjøre om han skal bli en skikkelig god spiller i Eliteserien, sier Mathisen.

– Ser ikke for meg at han spiller seg til fast plass

21 år gamle Bringaker spilte 24 kamper i Eliteserien forrige sesong, der tolv var fra start. Han scoret bare fire mål i løpet av kampene.

– Start føler nok at Bringaker har kvaliteter de mangler på topp, og at han i enkelte kampbilder kan bidra allerede denne sesongen. Jeg ser i utgangspunktet ikke for meg at han spiller seg til en fast plass i dette laget med det første, for det er etter hvert blitt et veldig spennende lag. Når det er sagt, kan han bidra med kvaliteter de andre angriperne ikke har, vurderer Mathisen.

Start fikk en pangstart på sesongen med 4-1-seier over Tromsø på hjemmebane. Kristjan Finnbogason, som blir en av Bringakers konkurrenter i angrep, både scoret og slo en målgivende pasning i kampen.

Bringaker er den niende spilleren til å ankomme Kristiansand dette overgangsvinduet.