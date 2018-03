Mellom klokken 06.00 og 06.43 ble det stjålet en campingvogn fra Williams caravan i Råde.

Operasjonsleder i Øst politidistrikt, Arild Bråten, sier til TV 2 at de fikk melding fra en av de som driver senteret, om at låsen på porten var brutt opp og at uvedkommende hadde vært inne på området.

En overvåkningsvideo viser en mann som hekter på en campingvogn til sin egen bil og kjører avgårde.

Politiet har så langt ikke mottatt noen tips, og oppfordrer publikum til å ta kontakt hvis de ser noe som kan være av interesse for politiet.

Bilen skal være mørk, mulig en Mazda eller Nissan. Campingvogna er sølvfarget med hvitt tak. Det står trolig «80» på den. Bilen var uregistrert da den ble stjålet.

Politiet ber publikum ta kontakt på 02800 hvis de har tips i saken.