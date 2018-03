Europol har til enhver tid en liste over de mest ettersøkte menneskene i Europa liggende ute på nettet.

På denne listen, som fram til for kort tid siden besto av 58 personer, var kun en av dem kvinne.

Det var spanske Maria Tania Varela Otero (44).

Hun er dømt til syv år i fengsel, og har ikke vært observert siden 2014.

Kriminelt nettverk

Varela Otero skal være involvert i et stort kriminelt nettverk i Spania, og er dømt for smugling av narkotika og for hvitevasking av penger.

Det kriminelle nettverket hun er en del av sees på en av de største distrubusjonskanelene for rusmidler fra Sør-Amerika til Europa.

Anonyme opplysninger gitt til politiet førte til at hun tidligere denne uken ble pågrepet i Barcelona. Det melder blant annet den spanske avisen 20 minutos.

Varela Otero har ifølge politiet levd under falsk identitet i flere år, og var sammen med sin mindreårige datter på en lekeplass da hun ble pågrepet.

Mysterie

Spanske medier omtaler Varela Oteras liv de siste årene som et mysterie.

De siste årene skal hun under falsk navn ha reist til en rekke europeiske land, blant annet Portugal, men er nå altså pågrepet i Barcelona.

Pågripelsen skjedde mandag denne uken.