– Jeg vil gjøre det klart – som kaptein for det australske cricket-laget – at jeg tar fullt ansvar, sa en angrende Smith på pressekonferansen torsdag.

Han er, i likhet med to lagkamerater, suspendert fra det australske cricket-landslaget i etter å ha tuklet med ballen under en kamp i Cape Town.

TV-bilder fanget opp at Smiths lagkamerat, Cameron Bancroft, hadde en liten bit sandpapir i lommen, som han brukte til å omforme ballen.

Jukset har rystet cricket-verden, og synderne måtte blant annet ha politieskorte da de reiste hjem fra Sør-Afrika.

– Jeg skal gjøre alt jeg kan for å gjøre opp for feilen min. Jeg vet at jeg kommer til å angre på dette resten av livet. Jeg er helt knust, og håper jeg med tiden kan bli tilgitt, sa Smith, som på tidspunktet brøt sammen i tårer.

POLITIESKORTE: Steve Smith måtte beskyttes da han skulle forlate Sør-Afrika. Foto: Gulshan Khan

Smith, som var lagets kaptein, er sammen med David Warner utestengt i tolv måneder for å stå bak jukset. Bancroft, som hadde biten med sandpapir i lommen, er utestengt i ni.

Også de to andre bakmennene har lagt seg flat i etterkant.

– Jeg løy om sandpapiret. Jeg fikk panikk i situasjonen, og jeg beklager. Det føles som jeg har skuffet alle i Australia, sa Bancroft tidligere denne uken, ifølge Daily Mail.