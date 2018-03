Lørdag står tre tungvektsbelter på spill når de to stjernene møtes i Cardiff.

Inn mot gigantkampen er britiske Joshua ekstremt nøye med forberedelsene:

Han sover nøyaktig ni timer hver dag, isbader for restitusjonens skyld, måler svettefrekvensen for å unngå dehydrering og fører skjema på eget humør, som siden har resultert i endringer på treningsprogrammet.

Men i sengen slipper Joshua seg løs, forteller han selv i et intervju med den britiske avisen The Telegraph.

Der legender som Carl Froch og Muhammad Ali ga seg selv sex-forbud i ukene inn mot en kamp, venter briten helt til kampdag før han gir seg selv forbud.

– Jeg er av den nye skolen, den nyeste generasjonen av boksere, sier Joshua til avisen om sexforbudet.

Avisen avslører også deler av Parkers intense oppladning til gigantkampen. New Zealenderen har gjennomført kryoterapi i 50 minusgrader fem minutter om gangen, og gjennomført yoga-økter to ganger i uken.

I tillegg har han gjort «dry needling», som er en form for akupunktur. Det har krevd sitt av bokseren.

– Det er en smertefull massasje på to timer. Du går inn i et slags sjokk fordi smerten er så intens, og det er ikke for alle, sier Kevin Barry, Parkers trener, til The Telegraph.