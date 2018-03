Livet til kriminelle Jeremy Meeks tok en helomvending da mugshot-bildet hans gikk viralt verden over.

Meeks har, ifølge The Sun, innrømmet å ha vært del av et gjengmiljø. Han har vært fengslet flere ganger, senest i 2016.

Han ble kalt «verdens mest sexy fange», og har i ettertid gjort stor suksess som modell.

Mens han fortsatt var gift, ble han observert på ferie med milliardær-arvingen Chloe Green. Hun er datteren til Sir Philip Green som blant annet eier kleskjeden Topshop. Det skriver den britiske avisen The Sun.

Bildene av Meeks og Green spredde seg over alt i verdenspressen og kort tid etter skal kona til Meeks ha søkt om både skilsmisse og omsorg for deres felles barn.

Nå melder flere internasjonale medier, deriblant US Magazine og Vanity Fair, at paret venter sitt første barn.

Allerede i februar skal paret ha blitt observert på shopping i Beverly Hills. Kilder forteller til det amerikanske magasinet TMZ at Green og Meeks skal ha kjøpt babyutstyr for over 40.000 norske kroner.

På Instagram deler paret hyppig bilder av hverandre, og det virker som de er svært forelsket.