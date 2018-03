Sør-Øst politidistrikt fikk torsdag morgen meldinger om et stort følge med kjøretøy, både biler og busser, som var på vei fra Buskerud mot Strømstad i Sverige.

– Vi fikk melding fra andre bilister om festglade ungdommer som hang ut av vinduene, og ølbokser som gikk litt hit og dit, sier operasjonsleder André Kråkenes til TV 2.

I tillegg kjørte bilfølget sakte og hemmet trafikken.

– En patrulje rykket ut og pratet med lederen av gruppa for å få dem til å få opp farten, slik at de ikke skulle være til hinder for trafikken på veien, sier Kråkenes.

Ifølge politiet er det snakk om rundt 200 kjøretøy med ungdommer som sammen er på vei til svenskegrensa.

– De skal vel feire skjærtorsdag, sier Kråkenes.

Ved 10-tiden har kjøretøyene kjørt ut av Sør-Øst politidistrikt og er over mot E6 i Øst politidistrikt.

Det har blitt en tradisjon for nordmenn å reise over grensa til Sverige skjærtorsdag. I fjor reiste en to mil lang kolonne norske rånere til Strømstad. Politiet og kommunen har i år, som flere år tidligere, valgt å stenge det svenske Systembolaget for å forsøke å dempe ordensproblemer, fyll og bråk fra norske besøkende.