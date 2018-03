Tyra Banks (44) sier i et intervju med magasinet People at hun tidlig i modellkarrieren fikk utført et plastikkirurgisk inngrep.

– Jeg hadde ben i nesa som vokste og klødde. Jeg kunne puste fint, men jeg valgte en kosmetisk operasjon. Jeg innrømmer det! sier Banks.

– Falskt hår og jeg tok en neseoperasjon. Jeg føler ansvar for å fortelle sannheten, sier hun.

– Naturlig skjønnhet er urettferdig

Banks tar også et oppgjør med det hun mener er urettferdig dømming av kvinner som utfører plastikkirurgiske inngrep.

– Naturlig skjønnhet er urettferdig. Jeg blir veldig ukomfortabel når kvinner som er naturlige skjønnheter dømmer noen som fikser på seg selv, sier hun.

Dessuten mener hun det å gå sminkeløs som kvinne, en naturlig look som har blitt populær de siste årene, får ufortjent mye skryt.

– Vi er veldig opptatt av det. Men som modell trengte jeg sminke, og jeg synes ikke det er noe galt med det. Det økte jobbmulighetene mine. Gisele (Bündchen, journ. anm.), du trenger ikke sminke? Det gjør jeg! Og vi var begge modeller for Victoria's Secret, sier Banks.

Lang karriere

Tyra Banks startet modellkarrieren som 15-åring, og har siden jobbet for store motehus internasjonalt. Hun har dessuten gjort stor suksess med modell-realityserien «America's Next Top Model».

I flere år var Banks sammen med den norske kjendisfotografen Erik Asla, men i 2017 gikk de hvert til sitt. De to har sønnen York Banks-Asla sammen.