Klubbens nåværende eier, Mel Morris, står bak søksmålet mot Sam Rush, som var Derby-direktør fra 2013 til mai 2017.

Det kommer frem i avsløringer av den britiske avisen Daily Mail.

I søksmålet beskyldes Rush for å ha sløst bort penger til speiderformål som «ikke hadde noen verdi for Derby».

Blant annet ble Championship-klubben anbefalt å hente Kylian Mbappé og Ousmane Dembélé – spillere på litt feil hylle til en klubb som forrige sommer hentet Andre Wisdom, Cameron Jerome og Tom Huddlestone.

Den noe ambisiøse anbefalingen kom fra agentbyrået Wassermann Media Group – Rushs tidligere arbeidsgiver. Agentbyrået skal ifølge Daily Mail ha mottatt om lag 22 millioner kroner for speidertjenestene, der klubben ikke fikk noe annet igjen enn en fil med mulige kjøp fra fransk fotball – inkludert de to supertalentene, som senere gikk for milliardsummer til Barcelona og PSG.

En annen speidertjeneste Derby mener de fikk lite valuta for, er i forbindelse med Tom Inces overgang i 2015. Der skal om lag sju millioner kroner ha havnet i spillerens mors hender.

Videre anklager Derby eksdirektøren for å ha betalt heftige agenthonorarer. Klubben opererer vanligvis med honorarer på fem prosent, men Rush beskyldes for å ha utbetalt så mye som 15 prosent ved en rekke anledninger.

Rush bedyrer imidlertid sin uskyld i saken, og saksøker sin tidligere arbeidsgiver for 22 millioner kroner. Han hevder blant annet at de sju millioner kronene som gikk til Tom Inces mor, i realiteten havnet i farens hender – Paul Ince, og at den tidligere Liverpool- og Manchester United-spilleren hjalp klubben både på og utenfor banen.

Derby, som de siste sesongene har snust på et opprykk til Premier League, ligger an til playoff med ni kamper igjen å spille. Laget ligger i øyeblikket på femteplass i Championship, men har bare to poeng ned til Sheffield United på niendeplass.