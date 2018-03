Skredet gikk i Langfjorden i Alta kommune ved 20.30-tiden.

– Vi fikk meldingen fra brøytemannskaper som rapporterer om at skredet er cirka 50 meter bredt og halvannen til to meter høyt, sier operasjonsleder i Finnmark politidistrikt, Anne Rigmor Søderholm til TV 2.

Brannvesenet har vært inne og gjort et grovsøk på vestsiden av skredområdet. Samtidig sendes båtmannskaper med lavinehunder inn fra fjorden.

– Vi har ingen indikasjoner på at noen skal være tatt av skredet, men vi er nødt til å gå inn og gjøre søk for å være helt sikre, sier Søderholm.

Veien vil bli stengt en periode fremover.

Tidligere onsdag kveld gikk det et skred over fylkesvei 53 i Oldervik i Troms. Bygda er isolert og innbyggerne har mistet strømmen. Det er ifølge politiet ingen grunn til å tro at noen er tatt av dette skredet, skriver Nordlys.