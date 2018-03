Frankrike hadde få problemer med å slå Russland mandag kveld, etter to mål av Kylian Mbappé og ett av Paul Pogba.

Det har i ettertid blitt startet en etterforskning med mistanke om rasisme. FIFA gikk ut og fortalte at de nå har begynt å se på alle rapporter og bevis som de har fått inn.

Det var det franske nyhetsbyrået AFP som først hadde meldt inn skandalen etter at deres fotografer hadde hørt tilrop under kampen.

Piara Powar, leder i organisasjonen «Fotball mot rasisme i Europa», likte svært lite hendelsen som oppstod i St. Petersburg:

– For oss er hovedproblemet at hendelsen fant sted på en av arenaene som skal benyttes under sommerens verdensmesterskap. Denne kampen var på mange måter en test på hva det russiske fotballforbundet har få med rasismeproblemene landet har hatt de siste årene. Dette er uten tvil bekymringsverdig bare måneder før VM starter, sa Powar til etter hendelsen.

Det er ikke første gangen russisk fotball har blitt rammet av rasismeanklager. FARE (Fotball mot rasisme i Europa) noterte hele 89 enkeltsaker i den russiske ligaen bare i sesongen 2016/2017.

Manchester United-stjerne Paul Pogba og Barcelona-unggutt Ousmane Dembele skal ha vært noen av spillerne som meldte inn om de utilgivelige hendelsene som fant sted mandag.

– Det var en fullstendig bom, og dommerteamet burde handlet underveis i kampen, avsluttet Powar.