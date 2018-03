Som du kan se i bildekavalkaden smiler den amerikanske stjernesvømmeren Melissa «Missy» Franklin alltid. I alle fall tilsynelatende.

I takt med stadig større suksess i bassenget, ble stortalentets glis lagt merke til og omtalt som noe for seg selv.

Særlig etter OL i London i 2012, der Franklin vant fire gull og en bronse og fikk kallenavnet den kvinnelige Michael Phelps, ble hun en kjæledegge.

– Lyste opp rommet

Frem mot lekene i Rio ble hun frontet som en av de store favorittene i bassenget – ikke minst på grunn av hennes smittende og glade vesen.

Team USA, nettsidene til det amerikanske OL-laget, publisert i 2015 artikkelen «20 ganger Missy Franklins smil lyste opp rommet».

USA Today skrev før OL i 2016 at Franklins smil var akkurat det same: Det lyser opp ethvert rom hun er i, var attesten.

LA Times mente svømmerens smil var «laget for TV.»

Mørkt

Men under overflaten smilte ikke Franklin. Frem mot lekene i Rio slet hun med depresjon, og nå snakker hun åpent ut om problemene.

– Før Rio var jeg i den beste fysiske formen jeg har vært i noen gang. Jeg hadde hatt det beste treningsåret noen gang, men det betydde ingenting, sier Franklin til CNN.

– Mentalt var jeg på et så forferdelig sted at jeg var ubrukelig. Kroppen min var ubrukelig. Jeg hadde ikke kraft eller kontroll over mine egne tanker, slik jeg hadde hatt før. Når man ikke har det, så har det ingenting å si hva man har trent.

Franklin var fullstendig dominerende frem til VM i Barcelona i 2013. Da var hun 18 år gammel, og tok sju gull – tre av dem individuelle.

– Viktig for unge å se

Verden lå for hennes svømmeføtter, men det var hennes siste individuelle VM-gull til nå. I OL i Rio, fire år etter den historiske medaljefangsten i London, fikk hun med seg ett gull, men bare som stafettsvømmer på 4x200 meter fri.

Individuelt ble lekene en nedtur. Hun kom ikke til finalen verken på 200 meter fri eller 200 meter rygg – distansen der hun har verdensrekord.

Nå snakker hun, for å fortelle til unge at det er vanlig å tvile å seg selv.

– Som rollemodeller føler vi ofte på presset om å være sterke og tøffe hele tiden. Jeg tror folk glemmer at vi er mennesker også. At vi har dager der vi ikke er motivert og ikke vil gå på trening. Jeg tror det er viktig for unge utøvere å se det, sier Franklin.

Krevende liv

Det er mentalt krevende å være toppidrettsutøver. Studier viser at psykiske

– Fysisk aktivitet er sunt både for den fysiske og psykiske helsen. Men i den organiserte idretten belastes kropp og sinn på et vis som kan true helsen, skrev psykiater Finn Skårderud i Tidsskrift for Den norske legeforening i 2012.

– Å være en idrettsutøver betyr å påføre seg selv fysisk, mentalt og sosialt stress. Noen tåler dette bedre enn andre.

Studerer psykologi

At Missy Franklin nå tør å snakke ut om depresjonen takker hun også andre svømmere for.

Michael Phelps har ved flere anledninger snakket om sine mentale utfordringer, særlig i kjølvannet av hver OL-suksess. Også den australske toppsvømmeren Ian Thorpe har slitt med depresjon, i likhet med flere andre svømmere på elitenivå – både underveis og etter karrieren.

Utøvere som Grant Hackett (Aus), Allison Schmitt (USA) og Michael Jamieson (Storbritannia) har fortalt om depresjonplager.

Missy Franklin begynte å studere psykologi etter nedturen i Rio.

– Jeg lærte så mye om meg selv og andre folk gjennom å lære om psykologi. Det er fascinerende, sier Franklin.

