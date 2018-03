– Man blir litt uggen først, og så går du bare rundt og venter på å spy, sier Espen Ellingsen til TV 2.

Det var på vei til skibakken at Espen merket en uggen følelse i kroppen. Det skulle vise seg at han var en av dem som ble smittet av noroviruset på Vestlia Resort på Geilo.

– Man ligger jo i syv-åtte timer og spyr, forteller Espen.

Mistet en dag sammen

Heldigvis var Espen den eneste i familien som ble smittet. Sønnen Aleksander måtte dra i skibakken alene.

– Vi mistet en dag sammen. Planen var å ha fire dager i bakken, men nå ble det bare tre, forteller Espen.

TV 2s reporter Bent Skjærstad, som de siste dagene har bodd på Vestlia Resort på Geilo, forteller at flere har vært syke med oppkast og diaré.

– Det har i løpet av de siste dagene vært flere som har vært rammet av dette mageviruset, og flere har blitt isolert. Noen har også reist hjem fordi de har blitt veldig syke, forteller han.

Han forteller at hotellet har gitt informasjon om at gjester må være nøye med håndvask for å unngå smitte.

Minst 15 syke

Hotelldirektør Roger Espelid ved Vestlia Resort forteller at de tirsdag fikk beskjed fra gjester på tre-fire rom om at flere var blitt syke.

– Onsdag, har ytterlige fem-seks rom meldt fra, enten ved avreise eller etter at de har reist hjem. Oppsummert er det snakk om mellom 15 og 20 personer, sier han til TV 2.

Gjestene er syke med diaré eller oppkast.

– Dette liker vi veldig dårlig. Vi vil ikke at gjestene skal ha det vondt eller være syke. Men det vi vet per nå, er at ingen på hotellet er syke, sier Espelid.

Høyfjellshotellet har rundt 400 gjester denne påsken.

43 syke på DNT-hytter

Mageviruset har herjet til sammen ti av Turistforeningens hytter på Hardangervidda i starten av årets påske. Onsdag var det blitt registrert totalt 43 kjente sykdomstilfeller på hyttene Litlos, Sandhaug, Geiterygghytta, Rauhelleren, Krækkja, Kalhovd, Mogen, Mårbu, Stigstuv og den selvbetjente hytta Middalsbu.

På flere av hyttene har det imidlertid kun vært registrert ett enkelttilfelle, og flere av hyttene har hatt kun friske gjester siden søndag.

– Etter at vi hørte om det som skjedde på Hardangervidda innførte vi ekstraordinær vask og desinfeksjon av alle dørhåndtak, knapper på heiser – ja alt som folk tar på. Vi er ekstra påpasselige, forsikrer Espelid.

Det er foreløpig ikke meldt om sykdomstilfeller på andre hoteller på Geilo.

​