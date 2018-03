Det mener påtalemyndigheten, som har tatt ut tiltale mot en mann i 20-årene.

Hendelsen fant sted om kvelden den 1. juli i 2016. Tiltalte skal ha forsøkt å rane en mann i 30-årene i Brugata i Oslo sentrum.

Han skal ifølge tiltalen ha tatt tak i armen til offeret og forsøkt å dra ham mot et skjermet område. Samtidig skal tiltalte ha ropt at han ville ha penger.

Offeret ville imidlertid ikke gi fra seg pengene. Da eskalerte situasjonen ytterligere.

Ifølge tiltalen dro den tiltalte mannen frem en kniv og stakk offeret flere ganger i buken. Kniven laget fire hull på tarmen til offeret, i tillegg ble en lunge skadet.

Politiet på stedet opplyste til TV 2 at mannen i 30-årene hadde blitt påført alvorlige, men ikke livstruende skader. Offeret forklarte til politiet at han aldri hadde sett gjerningsmannen før.

Straffesaken begynner i Oslo tingrett til uka. Mannen i 20-årene er ikke tiltalt for drapsforsøk, men for grov vold og grovt ran. Han er også tiltalt for å ha båret kniv på offentlig sted ved to anledninger.

– Min klient erkjenner ikke straffskyld. Han mener at hendelsen ikke har skjedd på den måten som det er beskrevet i tiltalen. Jeg kan ikke uttale mer før saken begynner, sier tiltaltes forsvarer, Chamkor Singh Nagra.