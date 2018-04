Det er politimannen Kenneth Berg som har anmeldt politimester Kåre Songstad og leder av påtaleenheten, Gunnar Fløystad til Spesialenheten.

Han anmelder sine ledere etter etterforskningen av den såkalte Osen-saken.

Forretningsmannen Reidar Osen ble i desember 2015 kidnappet, utsatt for grov vold og nær drept av ukjente gjerningsmenn.

Politiet satte inn store ressurser de første dagene for å forsøke å finne kidnapperne, men etter fire uker besluttet politiledelsen å trappe ned og bare la en etterforsker jobbe videre med saken.

Etterforskeren som ble igjen, Kenneth Berg, sendte inn et varsel om ledelsens manglende prioritering av saken og hevdet at det var begått en rekke feil i starten av etterforskningen.

Gunnar Fløystad, leder for påtaleseksjonen i Vest politidistrikt, er sammen med politimesteren under etterforskning. Foto: NTB Scanpix

Politiledelsen har avvist dette, senest i et intervju med TV 2 i desember i fjor.

– En rekke mangler

Varslerens advokat, Birthe Eriksen sier til TV 2 at de har valgt å anmelde de to polititoppene for ikke å ha fulgt opp Riksadvokatens instrukser etter den såkalte Monika-saken i 2011.

Politiet i Bergen fikk kraftig kritikk for manglende etterforskning etter drapet på åtte år gamle Monika Sviglinskaja. Samboeren til jentas mor ble senere dømt for å ha drept åtteåringen.

Eriksen mener politiledelsens manglende oppfølging etter Monika-saken har gått ut over etterforskningen i Osen-saken.

– Vi opplever at det var mangelfull etterforskningsledelse, en mangelfull etterforskningsplan, manglende ressurssetting og manglende kvalitetssikring av oppgaver, sier Birthe Eriksen om Osen-saken.

Skal granske påstandene

Halvor Hjelm Hansen i Spesialenheten for politisaker sier til TV 2 at de nå vil granske påstandene fra politietterforskeren og hans forsvarer.

– Vi har fått anmeldelsen og skal nå undersøke om det har skjedd noe straffbart. Det kan gå noen uker før vi bestemmer oss for å etterforske saken eller ikke, sier Hansen.

Både politimesteren og lederen for påtaleenheten har fått anledning til å kommentere anmeldelsen og denne artikkelen.

De har valgt å ikke kommentere saken, får TV 2 opplyst av politidistriktets kommunikasjonsavdeling.